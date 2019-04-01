Gediz 'Muharrem Akçadurak devam' dedi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muharrem Akçadurak belediye başkanı seçildi.

24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde Dr. Mehmed Ali Saraoğlu'nun aday adayı olması nedeniyle boşalan başkanlık koltuğuna Ak Parti yönetimi tarafından getirilen Muharrem Akçadurak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 90 oy alarak Gediz Belediye Başkanı oldu.

7 adayın yarıştığı Gediz Belediye Başkanlığı için Saadet Partisi Adayı Günaydın Kumru 45, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Hüseyin Güngör 18, Ak Parti Adayı Muharrem Akçadurak 6 bin 90, Demokrat Parti adayı Münevver Azmioğlu 287, Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Mehmet Oyan 3 bin 311, İYİ Parti Adayı Erdoğan Dirican 4 bin 320, Bağımsız Aday Şeref Türk ise 91 oy aldı.