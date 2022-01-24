Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bin 850 rakımlı Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestir tatiline çıkan öğrenciler ve ailelerinin ilgi odağı oldu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçabudak, kayak pisti ile 1500 rakımda bulunan 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi imkanı sunduğunu kaydetti.

Akçabudak, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Murat Dağı'nda, sömestir tatilini fırsat bilen öğrenciler ve aileler keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

Vatandaşların Murat Dağı'nda hem termal, hem de kayak keyfini birlikte yaşadığını belirten Başkan Akçabudak, "Bilindiği gibi, Murat Dağı hem yaz hem de kış turizmine hitap ediyor. Yarıyıl tatilinden dolayı buraya yoğun bir ilgi var. Geçtiğimiz hafta sonu termal kayak merkezimizde yaklaşık yüzlerce kişiyi ağırladık. Sömestir tatili boyunca ilginin devam edeceğini umut ediyoruz. Belediyemiz tarafından işletilen yayla evleri yarıyıl tatili boyunca belirli bir doluluk oranına ulaştı. Murat Dağı'na ilgi her geçen gün daha da artıyor. Buraya gelen ailelerimiz bin 850 metre rakımda gündüz kayak ve doğa yürüyüşleri, akşam ise termal tesislerimizdeki şifalı sularda kaplıca keyfi yapabiliyor" diye konuştu.

Başkan Akçabudak, Gediz Termal Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak eğitiminin de verildiğini sözlerine ekledi.