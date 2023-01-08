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Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi'ne modern kayak evi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, modern kayak evine kavuşuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, modern kayak evine kavuşuyor.


Kayak evinin inşaatı ile 200 metre bantlı taşıma sisteminin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Çelik, tesisin bu ay içinde faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.


İnceleme gezizine Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak da hazır bulundu.

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