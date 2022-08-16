Gediz Muratdağı'na bal ormanı

Bal Ormanı projesinin hayata geçirileceği bölgede incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Birol Dündar, 30 hektar alanda kurulacak yeni bal ormanı ile arıcıların doğal ve kaliteli bal üretimi yapacaklarını belirtti.

Bölgenin doğal bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Bölge Müdürü Birol Dündar "Kurulacak Bal Ormanı ballı bitkiler diye tanımlanan ağaçlar (mahlep, akasya, badem, ahlat, alıç, iğde, toros sediri, sofora) ile aynı zamanda çalı ve otsu bitkiler (korunga, kekik, adaçayı, sarı salkım, lavanta, zufa, arıotu) ile ağaçlandırılacak. Yaklaşık 30 hektar sahada kurulması düşünülen Muratdağı Bal Ormanı sayesinde köylülerimize de, yapacakları arıcılıkla beraber kayda değer bir ekonomik gelir sağlanacak” dedi.

Bal Ormanı sahasında yapılan incelemelere Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Cihan Köse, Ağaçlandırma Başmühendisi O. Gökhan Soyak, Gediz İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Çukurören Orman İşletme Şefi Osman Çam katıldı.