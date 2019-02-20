Gediz MYO İzci-Team'i konuk etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Okan Tozun'un hazırlayıp sunduğu izci programının İzci-Team ekibini Murat Dağı'ndaki çekimlerinden önce konuk etti.

Gediz Murat Dağı Termal Turizm ve Kayak Merkezi'nde, Off-Road Doğa Sporları ve Murat Dağı'nın tanıtımı ile ilgili yapılacak olan programın çekimi için Kütahya'ya gelen İzci-Team, çekimlerde kendilerine rehberlik edecek olan Gediz MYO Sekreteri ve aynı zamanda Gediz Off-Road Grubu üyesi olan Murat Ataman'ın daveti üzerine Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete, İzci-Team'e okulları ile ilgili bilgiler sunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meslek Yüksekokulu Sekreteri Murat Ataman ise, Murat Dağı'nda yapılacak program için, planlamış olduğu rota ve güzergâhlar ile arazi hakkındaki sunumunu İzci-Team ekibiyle paylaştı.

Ziyaretin sonunda Karamete ve Ataman tarafından İzci-Team ekibine Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin logosunu taşıyan çini tabak hediye edildi.