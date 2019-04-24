Gediz MYO öğrencileri Aizanoi'de

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İl Genel Meclisi üyesi Davut Karakurt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak Çavdarhisar'ı ziyarete gelen Öğrenci ve Öğretim görevlilerini karşıladı. Yenilenen İlçe Halk Kütüphanesini ve Aizanoi Antik Kentimizi ziyaret eden Öğrenci ve Öğretim görevlilerine İlçe hakkında bilgi veren Kaymakam Berber, "Üniversite öğrencilerinin Aizanoi Antik Kenti'ni tarihini ve daha bir çok güzelliklerini öğrenmelerini elimizden geldiğince sağlamaya çalıştık. Bu yıl Antik Kentimize gelen ziyaretçiler konusunda tarihi bir rekor bekliyoruz. Sezon yeni başlamasına rağmen yapmakta olduğumuz tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini almaya başladık. Amacımız bu eşsiz güzelliği dünya trizminin hizmetine sunmak'' diye konuştu.