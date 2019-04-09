Gediz MYO Öğrencileri Bursa Tekstil Fuarında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Programı öğrencileri için Bursa Textile Show Fuarı'na gezi düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ikincisi düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı gezisine Gediz Meslek Yüksekokulu Tasarım Programı öğrencileri ve öğretim görevlileri katıldı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Avrupa'dan ve Türkiye'den moda ve tekstil profesyonelleri, lüks ve hazır giyim markaları, tasarımcılar, zincir mağazalar ve konfeksiyon üreticilerinin katıldığı fuara katılan 46 öğrenci standları gezerek bilgi sahibi oldular.

Teknik gezinin ardından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde bulunan Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, Bursa Merinos Enerji Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi de öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Gezi esnasında Bursa Göç Tarihi Müzesinin hazırlamış olduğu göç tarihi belgeselini izleyerek duygusal anlar yaşayan öğrenciler, müze çalışanlarının kozadan ipek yapılma anını uygulamalı olarak anlatmasıyla da ipeğin elde edilişini de yakından öğrenme olanağı buldular.

Gezinin son bölümünde Bursa Ulu Cami, Kozahan ve tarihi çarşıları gezen öğrenciler ve öğretim görevlileri verimli ve güzel geçen geziyi düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Gediz MYO'dan yapılan açıklamada; Geziye desteklerinden dolayı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür edildi.