Gediz MYO öğrencileri Eskişehir'de

Öğrencilerin yanı sıra akademik personelin de katıldığı tur, Sazova Parkı'ndan başlayarak, Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi ve Su Altı Dünyası ile sürdü. Öğrencilere şehir merkezini keşfetmeleri için zaman verilmesinin ardından yeniden bir araya gelen gezi ekibi, Balmumu Heykeller Müzesi ve Odunpazarı Evleri'ni ziyaret ettikten sonra Gediz'e geri döndüler.

Okul idaresince, öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımı ve güzel anılar biriktirmeleri için düzenlenen etkinlik öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.