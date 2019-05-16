Gediz MYO öğrencilerinden 'Eskigediz evleri' konulu sergi

Kütahya'nın Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri Eskigediz'in ahşap evlerini çizime dönüştürerek sergi açtı.

Gediz Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü öğrencileri Eskigediz Belediyesinin katkılarıyla sergi açtı. Eskigediz'in tarihi ahşap evlerinin çizime dönüşmesiyle oluşan çalışmalar Eskigediz Müzesinin duvarlarını süsledi. Perspektif dersi kapsamında yaptıkları çalışmalarda tarihi ahşap evlerin mimarisini ve dokusunu yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Öğretim Görevlisi Rifat Sarıoğlu, evlerin geçmiş yaşantıyı anlatan birer kültürel miras olduğunu ve büyük bir zevkle yapılan 75 eserin müzede sergileneceğini belirtti.

Sergi açılışını yapan Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete ve Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan çalışmaları dikkatle inceleyerek eser sahiplerinden bilgi aldılar. Sergi ve daha önce yaptıkları projelerle ile Eskigediz ve evlerinin tanınmasına yardım ettiklerini belirten Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete, eser sahiplerine ve Öğretim Görevlisi Rifat Sarıoğlu'na Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan ile birlikte teşekkür belgelerini takdim etti. Diğer eser sahiplerinin belgelerini ise Gediz MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan ve öğretim görevlilerine takdim etti.

Sergi bitiminde anıtı gezen öğrenciler deprem şehitlerine dualar ettiler. Çalışmalarını belediyeye hediye eden öğrencilere Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan iftar yemeği verdi.