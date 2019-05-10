Gediz MYO'da Futbol Turnuvası

Meslek Yüksekokulu Mustafa Dayıoğlu Spor Tesisleri halı sahasında düzenlenen bahar dönemi futbol turnuvası finaline öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 12 takım ve 108 öğrencinin katıldığı futbol turnuvasında şampiyon olan TD City takımına Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gökhan Dağılgan tarafından kupa ve madalyaları verildi. Turnuva sonunda Gediz MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Fethullah Karamete, kupa törenine katılan ve takımların oluşumunda destek veren idarecilere, öğretim üyelerine, okul personeline ve öğrencilere teşekkür etti.