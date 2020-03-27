Gediz MYO'da görev değişimi

Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, görevi teslim aldı.

Meslek Yüksekokulu Müdürlük makamında, Korona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda personelin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende Müdürlük görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Kavasoğlu, öncelikle kendisini Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a teşekkür ederek, görev değişimini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü ve bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev olduğunu ifade etti.

Kavasoğlu, amaçlarının ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu ve bu amaç doğrultusunda tüm akademik ve idari personel ile birlikte çalışarak, kendilerine verilen bu görevi en güzel şekilde yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Gediz MYO'daki görev değişimi ile ilgili olarak bir mesaj gönderen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, öncelikle Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu'na ve tüm personele başarı dileklerini iletti. Uysal, mesajında, son dönemlerde Gediz MYO'da açılan yeni bölümlere ve bu bölümlerde görevlendirilen çok sayıda akademik personele dikkat çekerek, kalite odaklı bir eğitim-öğretim ve akademik üretkenlik anlayışıyla çalışmanın aynı zamanda aziz millete karşı en önemli sorumlulukları olduğunu belirtti.

Halkla ve diğer paydaşlarla yakın bir iş birliği ve yüksek düzeyde iletişim anlayışıyla çalışmaların yürütülmesinin önemine vurgu yapan Rektör Uysal, Gediz MYO'nun öncelikle Gediz'e ve tüm millete çok güzel hizmetler vereceğine inancının tam olduğuna vurgu yaptı.