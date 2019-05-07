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Gediz MYO'da Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencilerine yönelik Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Semineri verildi.


Bayrak Group İlaç Sanayi Medikal Müdürü Eczacı Cazip Coşar'ın konuşmacı olarak katıldığı seminer kapsamında Coşar, öğrencilere Tıbbi Pazarlama Teknikleri ile alanla ilgili farmakolojik bilgiler verdi. Bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Coşar, seminerin ilerleyen bölümlerinde öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.


Seminerin sonunda öğrencilerden staj ve iş başvurusu alan Coşar'a Gediz MYO tarafından teşekkür belgesi verildi.

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