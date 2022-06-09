Gediz Öğretmenevi'nde yangın, 5 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'nın Gediz Öğretmenevi'nin zemin katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye, Uluoymak Mahallesinde devriye görevinde buluna İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Öğretmenevi zemin katından duman çıktığını fark etti. Yangının ihbar edilmesiyle olay mahalline çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları ile Öğretmenevinde kalan vatandaşlar binadan çıkarılırken, muhtemel bir facia önlendi. Bu arada, 5 kişinin dumandan etkilendiği ve hastanede ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Yangında Öğretmenevinin zemin katı ile giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.