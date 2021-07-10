Gediz Organize Sanayi Bölgesinde 2 dekarlık otluk alan yandı

Kütahya'nın Gediz İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fabrikalara yakın bir bölgede bulunan otluk alanın yaklaşık 2 dekarlık bölümü yandı.

Öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden OSB'deki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile bölge kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yangın ve söndürme çalışmaları amatör kameralarca görüntülenirken, yaklaşık 2 dekarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.