Gediz OSB'de 60 bin metrekare kamulaştırma

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap kamulaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda 60 bin metrekarelik alan kamulaştırılarak Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımcıların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İbrahim Başol; “Organize Sanayi Bölgemizin 1.Etabında 4 tane boş parsel kalmasından dolayı yeni yatırımcılara yer gösterebilmek adına kamulaştırma işlemlerine devam ediyoruz” dedi.

Başol; “2.Etap genişleme sahamızdan ilk etapta 60 bin metrekare alanın kamulaştırılmasının yapılması için başlatmış olduğumuz çalışmayı kısa sürede tamamlayarak yeni sanayicilerimize bu alanın tahsisini yapıyor olmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Kamulaştırma işlemlerimizin yürütülmesinde, İşlemlerimizin çok kısa sürede tamamlanması için desteklerini esirgemeyen, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak Teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanan OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol;

“Kamulaştırma işlemleri tamamlanan 60 bin metre kare alandan 50 bin metrekare alan için 150-200 kişi istihdam sağlayacak olan bir firma ile görüşüldüğünü çok kısa süre içinde Tahsis Sözleşmesinin imzalanarak, kamuoyuna duyuracağız. şimdiden Gediz için hayırlı olmasını temenni ediliyoruz” dedi.

KAMUOYUNDA YANILTICI BİLGİLER DOLAŞIYOR

Gediz Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak dışarıdan gelen yatırımcılar engelleniyor şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen İbrahim Başol, “Kamuoyunda Gediz OSB'miz hakkında “Dışardan gelen yatırımcılara yer vermiyorlar, Yer Göstermiyorlar gibi çıkan haberler, asılsız haberlerden oluştuğunu ifade etmek istiyorum. “Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak Gediz OSB'mizi OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında yönetilmekte olduğunu, Gediz OSB Bölge Müdürlüğümüzce her gelen yatırımcıya ayrım gözetmeksizin boş parsellerimiz gösterilmekte ve OSB'mizin avantajları anlatılmaktadır. 2017-2018 yıllarında ve 2019 yılında OSB'mize yerle alakalı bilgi almak için gelen neredeyse tüm yatırımcılarımıza yer tahsislerini yapmış bulunmaktayız. Tüm yatırım yapmak isteyen yatırımcılara şunu ifade etmek istiyorum. Gelin son 4 adet boş parselden birisini seçin 24 saat içinde Yönetim Kurulu Başkanlığımızca firmanıza tahsisi yapalım. Gediz OSB Hepimizin ortak bir değeri, inşallah hep birlikte Gediz OSB'yi büyütelim. Vatandaş olarak ben, Gediz OSB'nin tanıtımı için ne yaptım diyebiliyor muyuz? Sosyal Medyada Gediz OSB'mizi tanıtabildik mi? Eşimize dostumuza Gediz'de OSB'miz var. Gel burada yatırım yap diyebiliyor muyuz? Yoksa sadece kulaktan duyma haberlerle OSB yer vermiyor diyerek sadece olumsuzlukları mı görmek istiyorsunuz? Biz Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak, pozitif düşünerek daha fazla istihdam sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Sizlerin de manevi desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.