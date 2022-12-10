Gediz pazarında balıklar çoğaldı, fiyatlar vatandaşı üzdü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde pazarda balık çeşitleri çoğalırken fiyatlarda artış yaşanması vatandaşı üzdü.

Meşhur Gediz Pazarı'nda bulunan balık pazarında tezgahlarda yer alan Karadeniz hamsi, sardalya, palamut, çinekop, levrek, kupes bolluğu yaşanırken, fiyatların yükselmesi satışları düşürdü. Tezgahlarda yer alan balıklardan hamsi 100 TL, palamut 70 TL'den alıcı buldu. Balık pazarında satıcılık yapan Abdullah Caner, "Halkımıza bol balık çeşitleriyle hizmet veriyoruz. Fiyatlarımız İstanbul ve deniz şehirleriyle hemen hemen aynı. Balıklarımızı günlük olarak almaya gidiyoruz. Halkımıza taze balık yedirmeye çalışıyoruz" dedi. Caner ayrıca, “Maliyetlerin artması ile mevsiminde ürünlerimiz vatandaşlarımıza biraz pahalı geliyor. Balık çeşitlerimiz bol ama işler düşük. Yine de umutluyuz. Karadeniz hamsi 100, İzmir sardalya 50, palamut 70, çinekop 80, levrek 130, kupes balığını 40 liradan satıyoruz. Vatandaşımıza taze balık yedirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.