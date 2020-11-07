Gediz pazarında polis ve zabıtadan Korona denetimi

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gediz Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Gediz İlçesinde Çarşamba ve Cuma günleri kurulan pazar yerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşları ateşlerini ölçen ekipler, pazara girmek isteyenlerin giriş yerlerinde bulunan dezenfektanları kullanmalarını istedi.

Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Covid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.

Denetimlerin hafta boyu devam edeceği öğrenilirken, denetim ekiplerinin sayısının arttırıldığı da bildirildi.