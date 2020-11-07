İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz pazarında polis ve zabıtadan Korona denetimi

Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gediz Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gediz Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerinde Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.


Gediz İlçesinde Çarşamba ve Cuma günleri kurulan pazar yerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol ederken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.


Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşları ateşlerini ölçen ekipler, pazara girmek isteyenlerin giriş yerlerinde bulunan dezenfektanları kullanmalarını istedi.


Emniyet ekipleri ve zabıtalar, pazar yerinde Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Sabah saatlerinden itibaren pazarda denetimlerde bulunduklarını belirten ekipler, alışveriş anında pazarcı esnafına Covid-19'a karşı tedbirli ve dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktardı.


Denetimlerin hafta boyu devam edeceği öğrenilirken, denetim ekiplerinin sayısının arttırıldığı da bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.