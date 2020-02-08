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Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 4 yeni bölüm

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Sağlık Turizm İşletmeciliği ve Sosyal Hizmetler gibi 4 yeni bölüm açma teklifinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Sağlık Turizm İşletmeciliği ve Sosyal Hizmetler gibi 4 yeni bölüm açma teklifinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.


AK Partili Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, "Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na açılması onaylanan Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Sağlık Turizm İşletmeciliği ve Sosyal Hizmetler bölümleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Gediz Belediyesi olarak her zaman üniversitemize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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