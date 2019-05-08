Gediz SHMYO öğrencileri ‘‘Travma Rallisi'' yarışmasında madalya kazandı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen ‘‘Travma Rallisi'' isimli yarışmada madalya kazandı.

Yarışmada, öğrencilerin hastane öncesi dönemi içeren travma ve resüsitasyon konularındaki bilgi ve becerileri ölçüldü ve gerçeğe yakın vaka senaryoları üzerinden değerlendirilme yapıldı. KSBÜ öğrencileri, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi üniversite öğrencilerinin bulunduğu 38 ekip arasında, ‘'Triaj'' isimli etapta 3'üncülük elde etti.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Yusuf Güner, öğrencilerin başarısı hakkında şunları söyledi:

‘' Üniversitemizin adını ulusal bir etkinlikte duyurmaktan ve başarı elde etmekten dolayı, ben ve öğrencilerim gurur duyduk. Bu etkinliğe katılırken kalıcı deneyimler elde etmeyi hedefledik ve açıkçası madalya almanın, yeni bir program olduğumuzdan dolayı zor olduğunu düşünüyorduk. Ancak öğrencilerimizin azmi bize madalya kazandırdı. Bizden daha tecrübeli olan rakiplerimizi geçerek, üçüncülüğü elde ettik. Bizi motive eden Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya teşekkürlerimizi sunarız.''