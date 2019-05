Gediz Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri iftarda buluştu

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Meclis Başkanı Cafer Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, iftar öncesi konuklarını kapıda karşıladı. İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Öztürk, iftara katılımlarından dolayı oda üyelerine ve misafirlere teşekkür etti. Öztürk; “Ramazan, İslam'ın merhametini hakkaniyetini, ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan ayı, her bireyin içtenlikle kendisiyle yüzleştiği kendisini yenilediği iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhunun yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı sahip olduğumuz nimetlere şükretmemizi ve bu nimetlere sahip olamayan ihtiyaç sahiplerini de düşünmemiz gerektiğini anımsatır. Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimizi kırmadan birbirimize saygı ve hoşgörü göstererek bu kutsal ayın amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe ülkece her alanda her geçen gün daha da güçleneceğiz. Dün kutlamış olduğumuz milli mücadelemizin 100. yılı ve önümüzdeki günlerde Rabbim nasip ederse idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programına, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve diğer konuklar katıldı.