Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından Kadın Girişimciler sergisi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gediz Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) önderliğinde Belediye Kültür Merkezinde Kadın Girişimciler sergi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan sergide Gedizli girişimci kadınlar ürünlerini, el becerilerini ve çalışmalarını iki gün boyunca sergileyebilecekler.

Açılışta bir konuşma yapan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk; “Girişimcilik Ruhunu mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmamız, Kadın ve Genç Girişimcilerimizin ticari hayatta daha fazla yer almasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Başkan Vedat Öztürk; “Burada Odamız Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuza çok iş düşüyor. Köylerimizde, Beldelerimizde, İlçemizde Kadınlarımıza ve Gençlerimize Girişimciliği anlatın. Hibelere, Teşviklere nasıl ulaşabileceklerini, gerekirse bunların eğitimlerini, seminerlerini, gerekli kurumlarla irtibata geçerek Kadınlarımıza sağlayın. Kadınlarımıza çok az yatırımlarla el emeklerini dünyanın öbür ucuna satabileceklerini söyleyin, Onları daha çok üretmeye ve girişimci olmaya teşvik edin” dedi.

Gediz Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk sözlerine şöyle devam etti; " Bu etkinliğin bir sonrasında somut çıktı olarak Gedizli Kadınlarımızın bir kooperatif çatısı altında toplanmaları ve ürettikleri ürünler için uygun maliyetle hammaddeyi daha ucuza tedarik etmeleri ve ürettikleri ürünleri de hak ettiği değer üzerinden pazarlayabilecekleri bir çarkı oluşturmaları gerekmektedir. Bu konuda Oda olarak yanlarındayız ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan kadın girişimcilere Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafında Teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik açılışına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz protokolünün yan ısıra kadın girişimciler katıldı.