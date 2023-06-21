Gediz TSO Başkanı Vedat Öztürk: “Kredi Okur Yazarlık Haftası başladı”

Kütahya'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk Kredi Okur Yazarlık Haftasının başladığını belirterek , KOBi ve bireyleri canlı yayınlara katılmaya davet etti.

Kredi ve finansman hakkında gerçekleştirilecek canlı yayınlara katılımları için sanayici ve esnafları davet eden Öztürk, Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı çevrimiçi paneller ile Kredi Okur Yazarlık Haftası bireyler ve işletmelerin krediye ilişkin tüm konularda doğru bilgiye ulaşmalarını istediklerini söyledi.

Bireyler ve KOBİ'lere özel farklı oturumların hafta boyunca her gün canlı yayında izlenebileceğini vurgulayan Öztürk, “Bu programlarda krediye erişim, kefalet ve sigorta, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, dijital bankacılık ve yeni nesil teknolojiler alanında krediye ilişkin tüm sorular yanıt bulacak” ifadelerini kullandı.

Vedat Öztürk canlı yayınların kredi okuryazarlık internet sitesinde yer alacağını sözlerine ekledi.