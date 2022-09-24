İhlas Haber Ajansı

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Gediz üniversite öğrencilerine tanıtıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda oryantasyon toplantısı düzenlendi.


Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda üniversitelerin açılmasıyla, üniversiteyi kazanan 282 öğrenci ile oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.


Oryantasyon programı çerçevesinde Gediz ilçesi tanıtıldı, öğrencilerle barınma durumları, eğitim-öğretim yönetmeliği ve öğrenci talepleri hakkında görüşüldü.


Öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla toplantı sona erdi.

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