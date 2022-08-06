Gediz Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden ebru çalışması

Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülüğüne bağlı Erdoğmuş Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar, hem dini bilgiler öğreniyor hem de ebru sanatı ile el becerilerini geliştiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde "Haydi Koş Gel, Camiler Seninle Güzel" ve "Geldi Yaz Tatili, Şimdi Kur'an Öğrenme Vakti" sloganıyla açılan Yaz Kur'an Kurslarında eğitimler devam ediyor.

Bu çerçevede Erdoğmuş Kur'an Kursu Öğreticisi Penbe Bakır, Yaz Kur'an Kursuna gelen öğrencilerin el becerilerini geliştirmek, geleneksel sanatlara olan ilgilerini arttırmak amacıyla Ebru Sanatı için kurs açtı. Açılan kursta Resim Öğretmeni Elif Kökdemir tarafından Kuran Kursu öğrencilerine Ebru Sanatı hakkında bilgiler verildikten sonra uygulama yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, "Böylesine güzel etkinlikler ile öğrencilerin motivasyonunu artırıp eğitsel becerilerini artırmayı ve aynı zamanda da Kur'an kurslarını cazip hale getirmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.