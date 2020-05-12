İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi’nde karantina kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi'nde karantina kaldırıldı.


Gediz'de korona virüs tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alınan Yenikent Beldesi ve Gölcük Mahallesi'nde 12 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina uygulamasına son verildiği bildirildi. 21 Nisan Salı günü karantinaya alınan Beldede, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina uygulaması kaldırıldı. Yapılan açıklamada "İlçemiz Yenikent beldemiz Gölcük ve Yenikent mahallelerinde, 21 Nisan 2020 tarihinde 2020/21 sayılı karar ile karantina altına alındı. Karantina süresi titizlikle uygulandı. 12 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Yenikent beldesinde uygulanan karantina kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.