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Gediz'de 10 bin fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milli Ağaçlandırma Bayramı “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Milli Ağaçlandırma Bayramı “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.


Gediz Orman İşletme Müdürlüğü önünde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" dolaysıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.


Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, fidan dağıtımı öncesi yaptığı konuşmasında, "Milli Ağaçlandırma Bayramı" çerçevesinde yapılacak olan etkinliklerle toplumda orman ve ağaç sevgisini artırmayı, çevre ve doğa bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Orman Genel Müdürlüğü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” etkinlikleri kapsamında vatandaşlara karaçam, badem, ceviz, sedir, Kızılçam, Kestane ağacı fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.


Toplamda 5 bin ilçe merkezinde, 5 bin adet de köylerde adet ağaç fidanı dağıtılırken, halkın talebine göre bu sayının artırılacağı bildirildi.

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