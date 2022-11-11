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Gediz'de 15 bin fidan dağıtıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Milli Ağaçlandırma Bayramı “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinlikleri çerçevesinde 15 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Milli Ağaçlandırma Bayramı “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinlikleri çerçevesinde 15 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.


Gediz Orman İşletme Müdürlüğü önünde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.


Orman Genel Müdürlüğü “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara karaçam, badem, ceviz, Kestane ağacı fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.


Orman İşletme Müdürlüğü önünde bin 800 fidan dağıtılırken, toplamda 15 bin adet ağaç fidanı dağıtıldı.

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