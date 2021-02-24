Gediz'de 16 adet toplanma ve geçici barınma alanları

Gediz'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gediz Belediyesi tarafından belirlenen, kent genelinde toplanma ve geçici barınma alanları belirlenerek tabela çalışmalarına başlandı.

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları AFAD tarafından belirlenerek, Gediz Belediyesi tarafından tabela çalışmaları tamamlanmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Biz şehir merkezinde 16 toplanma alanı belirledik ve belediye olarak halkımızın görebilecekleri alanlara tabelaları önceki aylarda yerleştirdik. Zaman içerisinde değişen şartlara göre bu alanlar güncellenebilir ve çoğaltılabilir. Herhangi bir afet, acil durum olduğu takdirde ilk dakikadan itibaren ihtiyaçlı insanları oralara yerleştirmeyi planlıyoruz. Geçici barınma alanları önceden hazır olursa kurduğunuz çadır kent veya konteyner kentlere insanları yerleştirirsiniz ve afetin ilk anlarından itibaren hem sağlık hizmetlerini hem iaşe hizmetlerini hem barınma hizmetlerini hatta eğitim ve öğretim hizmetlerini dahi aksatmadan afet ortamında yürütmek daha kolay ve mümkün olur. Afet ve acil durum toplanma alanlarının bilinirliğinin artırılması maksadıyla vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden sorgulama yaparak kendisine en yakın 3 afet ve acil durum toplanma alanlarını görebilmekteler. E-devlet üzerinden sorgulama imkânı bulunmayan vatandaşlarımız için güvenli alanların yer aldığı afişler hazırlanarak görebilecekleri yerlere Belediyemizce asıldı. Yüce Allahtan Duamız odur ki hazırlamış olduğumuz bu alanların kullanılmaya ihtiyaç duyulmamasıdır” dedi.