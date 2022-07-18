Gediz'de 190 adet sentetik hap ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 190 adet sentetik hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde temin ederek İzmir'den Gediz'e geldiği tespit edilen N.A. isimli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından N.A üzerinde ve çantasında yapılan adli aramadan 24 tablet içerisinde 190 adet sentetik ecza olarak bilinen hap ve 1 adet mekanizmalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.