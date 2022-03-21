Gediz'de 2. Basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Hastaneye yapılan ziyarette, görevli Uzman Hekimler ile bir araya gelinerek görüşme yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi sonrası yapılan toplantı, soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.