Gediz'de '20 sayfa kitap okuma' etkinliği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için veliler ve öğrenciler evlerinde her gün 'saat 20.00'da, 20 sayfa kitap okuma' etkinliği gerçekleştiriyorlar.

Öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini arttırmak amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ozan Tekin, “Okulumuz Türkçe Öğretmenleri zümresinin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz proje ile öğrencilerimiz 'saat 20.00'da 20 sayfa kitap okuma' etkinliği düzenliyorlar. Kitap okuyan öğrencilerimizden isteyenler okuma fotoğraflarını öğretmenlerine ulaştırıyor. Daha sonra fotoğrafları kolaj olarak düzenlenip okul sitesi ve sosyal medya adreslerimizden kitap okuma bilincini oluşturma adına paylaşıyoruz” dedi.

Okul Müdürü Tekin ayrıca, “Velilerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerimiz ve velilerimizde kitap okuma alışkanlığı kazandırarak aynı zamanda okuma farkındalığı oluşturarak çocuklarımızın dünyasında rol model olan öğretmenlerimiz ve anne ve babaların bu etkinliğe katılımının büyük fayda sağladığını düşünüyoruz. Öğretmenlerimize ve Velilerimize bu anlamlı etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.