Gediz'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet koşusu tamamlandı.

Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği koşuda dereceye girenlere ödülleri Cumhuriyet Bayramı günü verilecek.

Adnan Menderes Yaşam Parkında gerçekleştirilen, koşu 4 kategori de gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı koşuda 2005-2012 doğumlu öğrenciler yarıştı.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.