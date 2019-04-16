Gediz'de 35 aileye gıda yardımı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Deniz Feneri Derneği'nin “41 İlde 41.000 Aileye Gıda” projesi kapsamında 35 aileye gıda yardımı dağıtıldığı bildirildi.

Deniz Feneri Derneği'nin yaklaşan Ramazan ayı öncesi başlattığı “41 İlde 41.000 Aileye Gıda” projesi kapsamında Gediz'de ihtiyaç sahibi 35 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.

Deniz Feneri Derneği yetkilileri, gıda kolilerinin bir kısmının yıllardan beri derneğin yardım yaptığı ailelere, bir kısmının ise yeni başvuruda bulunmuş ve yapılan sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş ailelere teslim edildiğini söylediler.

Dağıtılan gıda kolileri, 5 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak malzemeleri içeriyor.