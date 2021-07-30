Gediz'de 54 Öğrenci Fen Lisesi'ne yerleşti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Liselere geçiş kapsamında LGS'ye giren 494 öğrenciden ilk yerleştirmelere göre; 54'ü Fen Liselerine girme başarısı elde etti.

Toplam 494 öğrenciden 54'ü, lise eğitimi için fen lisesini tercih ederken, sonraki ağırlıklı tercihler 19 öğrenci ile Proje Anadolu İmam Hatip Liseleri ve 17 öğrenci ile Proje Meslek liseleri oldu.

Gediz'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselerin kontenjanları yüzde 90 doluluğa ulaştı. Gediz'de Fen Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi merkezi sınavla öğrenci aldı.

Açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarında ilçede merkezi sınava giren öğrencilerin tercih sıralamaları da netlik kazandı. LGS'ye giren 494 öğrenciden 106'sı, hayalini kurdukları okullarda eğitime başlayacak olmanın sevincini yaşadı. Bu kapsamda Gediz'li öğrencilerin 54'ü Fen Lisesine, 19'u Proje İmam Hatip Liselerine, 5'i Sınavla Öğrenci Alan Anadolu Lisesine, 11'i Sosyal Bilimler Lisesine, 17'si Proje Meslek Lisesine yerleşti. Diğer öğrenciler ise tercihleri doğrultusunda yerel yerleştirme ile Gediz'deki Ortaöğretim kurumlarına yerleştiler.

Yaklaşık iki yıldır dünyada ve ülkemizde yaşanan Salgın hastalık kaynaklı olumsuz şartlar da dikkate alındığında, elde edilen neticelerden memnuniyetini dile getiren Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “ Öğrencilerimiz zorlu süreçleri atlatarak bu sonuca ulaştılar, başarıyı elde ettiler. Kendilerini, okul idarecilerini, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte ise topluma, vatana, millete faydalı olmak için kendilerini daha da geliştirip topluma yön vermeye çalışacaklarına inanıyorum. Sonuçlar tüm öğrencilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.