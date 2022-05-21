İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de 8 okulda alt yapı ve eğitim ortamlarını zenginleştirme çalışması yapılıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde proje için seçilen temel eğitim okullarının alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçirilecek.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde proje için seçilen temel eğitim okullarının alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulama hayata geçirilecek.


Okul öncesi eğitime erişim oranlarının artırılması ve Temel eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca iyileştirme kararı alınan ilçe genelinde 8 okulda altyapı ve eğitim ortamlarını zenginleştirme çalışmaları yapılıyor.


Proje ile ilgili sürecin devam ettiğini belirten Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, projenin donatım, onarım, materyal ve teknolojik alt yapı olmak üzere dört ana unsurdan oluştuğunu ifade etti.


Müdür Bahadur, “Bu çerçevede ayrıca okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve okul personellerine yönelik akademik başarıya katkı, sosyal işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve verimli kullanımında farkındalık oluşturmak, okul iklimini güçlendirerek eğitimin niteliğini artırmak konularında hizmet içi eğitim seminerlerimiz de devam ediyor” diye konuştu.

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