Gediz'de açık hava sahnesinde Ömer Faruk Bostan sahne aldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde coşku devam ediyor

Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde açık hava sahnesinde Ömer Faruk Bostan sahne aldı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda 18'incisi düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinde Ömer Faruk Bostan konseriyle vatandaşlar Ankara havası oynayarak, doyasıya eğlendi.

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Ömer Faruk Bostan açık hava sahnesinde eline bağlamasını aldı, hem söyledi hem söyletti. Kimi zaman duygusal türkülerle dertlendirdi, kimi zaman da eğlendirdi. "Erik dalı gevrektir" parçasını, alanı dolduran Gedizlilerin katılımıyla okudu. Sanatçının seslendirdiği tüm parçalara vatandaşlar eşlik etti.

Gedizlilerin renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Sanatçı Ömer Faruk Bostan'a, ekibine ve Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesini dolduran vatandaşlara katılımları için teşekkür etti.

Ayrıca sanatçı ve ekibine Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından Gediz Tarhanası ve plaket takdim edildi.

Keyifli dakikaların yaşandığı konser, Gedizlilerin Ünlü Sanatçı Ömer Faruk Bostanla fotoğraf çekimiyle son buldu.