Gediz'de adli kolluk personeline seminer

Kütahya'nın Gediz ilçesinde adli kolluk personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde, Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal ile Cumhuriyet Savcıları Elif Yağcı ve Elif Sümeyye Madanoğlu tarafından Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şaphane İlçe Emniyet Amirliği, Çavdarhisar İlçe Emniyet Amirliği personeline 'Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri' konuları ele alındı.

Seminerde polise, adli olay soruşturma işlemleri esnasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar, adli kolluğun görev ve yetkileri, soruşturma dosyalarında yapılan hatalar, yakalama ve gözaltına alma, şüphelinin doktor raporunun alınması gibi konularda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Seminere katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal, “Adli işler ve adli eylemlerin suç soruşturmasında, suçla mücadele ederken güvenlikle insan hakları dengesini, gözetme eksenli bir seminer çalışması amaçlıyoruz” dedi.