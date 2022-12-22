Gediz'de 'Aile okulu' eğitimleri

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Şube Müdürleri İbrahim Emre ve Mustafa Tosunoğlu tarafından 'Aile okulu' projesi bilgilendirmeleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile okulu projesi 81 ilde ve birçok farklı alanda uygulanmaya devam ediyor. Sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileler çok yönlü olarak destekleniyor.

İlçeye bağlı köylerde ve ilçe merkezindeki okullarda Aile okulu projesini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Aile okulu projesi çerçevesinde verilen eğitimlerle; ailelerimiz, eğitim süreci sonunda çocuklarıyla iletişimlerinde müspet gelişmelerin olduğunu, kendilerini geliştirdiklerini ve çocuklarına daha faydalı olabildiklerini ifade etmektedirler” dedi.

Bu çerçevede okul ve kurumlar bünyesinde açılan Aile okulu eğitimlerini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Projede verilen eğitimlerle, çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müdür Bahadur, “Aynı zamanda eğitimler sayesinde karşılıklı bilgilenme ve görüş alışverişinde bulunma imkanı da elde ediyoruz. Velilerimiz de tecrübe aktarımı ve örneklemelerde bulunarak sürece katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.