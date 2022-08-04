Gediz'de Aile Okulu Kursu başlıyor

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Aile Okulu 15 Ağustos tarihinde başlayacak.

Gediz Kaymakamlığı bünyesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılacak kurs çerçevesinde başlatılan Aile Okulu Projesi'nde anne babalar okul sıralarına oturuyor.

9 ana başlık altında derslerin verileceğini belirten Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt; “Aile içi iletişim, sosyal beceriler, sağlıklı beslenme, akran zorbalığı, stresle baş etme, psikolojik sağlamlık, güvenli teknoloji, siber zorbalık, çatışma çözme konularında tamamı uzman eğitimci kadrolarımızla bu eğitimleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Müdür Özyurt, “Yüzeysel hâle gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek. Kurs çerçevesinde ayrıca hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek hayatta güvenli bir şekilde nasıl çevrimiçi olabilecekleri, zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için uzmanlarımız yol gösterecek” ifadelerini kullandı.

9 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilecek eğitimlerle aile yapısını muhtemel risklere karşı daha korunaklı hâle getirmek ve çocukların sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.