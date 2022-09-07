Gediz'de Aile Okulu Projesi ilk mezunlarını verdi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Aile Okulu Eğitimi Projesi çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezinde Aile Okulu Projesi Koordinatörü Derya Tülü tarafından veli ve öğretmenlere yönelik Aile Okulu eğitici eğitimi kursu tamamlandı

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla başlatılan 'Aile Okulu' projesi çerçevesinde Gediz'de öğretmenlere ve velilere yönelik Aile Okulu Eğitici eğitimi kursu sona erdi.

47 kursiyerin katıldığı Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kurs Programında, çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında eğitim verildi.

Aile Okulu Eğitici Eğitimine katılan öğretmenler, çalıştıkları okullarda da velilerine yönelik "Aile Okulu" eğitimi açabilecekler ve veliler bu eğitimlerden faydalanma imkânına sahip olabilecekler.