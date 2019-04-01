Gediz'de Ak Parti'nin kutlaması gece yarısına kadar devam etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye başkanı AK Parti adayı Muharrem Akçadurak oldu. Akçadurak, kesin olmayan sonuçlara göre Gediz'de oyların yüzde 43.01'ini alarak, Gediz'in yeniden belediye başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarını partisinin ilçe seçim bürosunda partilileriyle birlikte takip eden Muharrem Akçadurak, seçim zaferini Gediz Belediye binası önünde partilileri ve Gediz halkı ile birlikte kutladı. Sandıkların yüzde 80'inin açılması ile birlikte zaferini ilan eden Ak Partililer, Muharrem Akçadurak ile birlikte Belediye önüne akın ettiler. Gediz Belediyesi önü, kısa sürede vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. “Gediz'in Başkanı Muharrem Akçadurak” ve “En büyük başkan” sloganları eşliğinde Belediye önüne gelen Muharrem Akçadurak, burada halkın sevgi çemberine alındı. Belediye önünde adeta zafer izdihamı yaşanırken, kısa bir açıklama yapan Ak Partili Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Kütahya Milletvekillerimize ve İlçe başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza bugün bu görevi bana tekrardan verdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Seçim bitti, şimdi çalışma zamanı. Bütün Gediz'e, memleketimize ve partimize hayırlı olsun. Çalışmalarımızda hep söyledim. Bizim kapımız hepinize açık diye. Bundan sonra da bize destek veren vermeyen tüm Gediz halkımızın Belediye başkanı olarak 24 saat görev yapmaya devam edeceğiz. Gedizimiz'i hak ettiği yere taşıyacağız. Sizlerin bana verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

Belediye önünde yapılan konuşmaların ardından Adanan Menderes Yaşam Parkında konvoy için toplanan partililer yaklaşık 2 kilometrelik konvoyla şehir içinde tur attı. Partililerin kutlamaları gece yarısına kadar devam etti.