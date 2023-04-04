Gediz'de 'Akademik Başarıyı İzleme' programı sınavları

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Akademik Başarıyı İzleme Programı (ABİP) çerçevesinde 8. sınıf öğrencilere ilçe genelinde üçüncü deneme sınavı yapıldı.

Gediz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Gediz'de akademik süreci izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla sene başından bu yana Akademik Başarıyı İzleme Programı (ABİP) çerçevesinde deneme sınavlarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Üçüncü deneme sınavının başarıyla uygulandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Akademik Başarıyı İzleme Programı (ABİP) çerçevesinde ve Gediz Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen 8.sınıflar ilçe geneli deneme sınavlarının üçüncüsü okullarımızda başarıyla uygulandı. Deneme sınavları ve ödüllerde desteklerini esirgemeyen Gediz Belediye Başkanı Sayın Muharrem Akçadurak'a, sınavın uygulanması adına okul yöneticileri ve öğretmenlerimize, sınavlara katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere Ilıca Termal Tatil Köyü'nde ücretsiz eğlence ve konaklama imkânı sunulacağı öğrenildi.