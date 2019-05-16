Gediz'de akasya ağaçları kokuları ile büyülüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde rengarenk çiçekler açan akasya ağaçları, kokuları ile baharı müjdeliyor.

İlçe merkezinde bulunan Akasya ağaçları, çiçek açmaya başladı. Gediz'de yapılan bakım çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının baharda şehre ayrı bir güzellik kattığını söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturmak istediklerini belirtti. Akçadurak, "Çiçeğinin hoş kokusu, arıların uğrak ağaçlarından akasya ağaçları ilçe merkezimizde ana arterlerde yol boyu çiçek açmaya başladı. İlçemize büyük güzellik katan çiçekler ve ağaçlar, çevreye yaydıkları güzel kokularla da vatandaşların beğenisini kazanıyor" dedi.