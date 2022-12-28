Gediz'de “Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü” futbol turnuvası düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde "Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü Gediz Belediyesi Minik Ayaklar Futbol Turnuvası Belediye Kapalı Halı Saha Kompleksi'nde düzenlendi.

Gediz Belediyesi'nin desteği ile 2012, 2013 doğumlu 80 sporcunun katılımı ile Gediz Belediyesi Kapalı Halı Saha Kompleksinde "Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü" sloganı ile Minik Ayaklar Halı Saha Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Düzenlenen turnuvaya, Kütahya Altınordu, Simav Bucaspor, Simav Altay Spor Okulları ile Gediz Belediyesi Spor Okulları alt yapı sporcuları katıldı. Müsabakalar sonunda takımlara katılım kupası takdim edildi.