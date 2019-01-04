Gediz'de akü hırsızlığı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonundan, 16 bin lira değerinde 8 adet akü çaldıkları ve 2 bin 500 lira değerinde olan çelik kapıyı kazma ve levye yardımıyla kırdıkları tespit edilen Z.E. ve M.A., jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen Köyü Bağ Deresi mevkiinde bulunan baz istasyonuna giren Z.E.ve M.A., buradaki 16 adet aküyü çaldı. Devriye gezen Jandarma ekipleri tarafından farkedilen hırsızlar yaya olarak kaçarak Gediz Merkezine geldiler. Jandarmanın takibi sonrası bir petrol istasyonunda kıskıvrak yakalanan zanlıların Uşak'ta Polis ve Jandarma Bölgesinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana gelen hırsızlık olayında 16 bin TL değerinde 8 adet akünün çalındığını tespit etti. jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptıkları detaylı araştırması sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin, 64369 plakalı Uşak ilinde faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketi adına kayıtlı araç kullandıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda, bahse konu araç ve hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet Kazma, 1 adet Levye, 1 adet anahtar ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, Gediz Adliyesine sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.