Gediz'de Ali Kemal Kanyılmaz seçildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve partililer katıldı.

Gediz Belediye Kültür salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, kongrede yaptığı konuşmada, "Kongremizde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ali Kemal Kanyılmaz ve yönetimine başarılar diliyor, başkanlığı bugüne kadar başarıyla yürüten Ali Akbulut'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Batur; “göreve başlayan kardeşimizin Gediz'in geleceğine damga vurarak, partimizin belirlediği hedeflere ulaşmak için çalışacaklarından eminim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın izinde bu davayı daha ileriye taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Başkan Ali Kemal Kanyılmaz ise, '' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayin Erdoğan'ın gönüldaşları ve yol arkadaşları biz gençler olarak bu kutlu davada olmaktan gurur duyuyorum. Bağrında Türkiye gibi ağır bir sevdayı taşıyan, yılmadan yorulmadan bizlere yoldaşlık edecek güçlü, dinamik bireylerle çıktığımız bu yolda şahsıma verilmiş olan bu görevi taşımanın sevincini yaşamaktayım. Belirlenen hedefler doğrultusunda durmadan mücadele edeceğiz. Teşkilatımıza ve bize güvenenlere layık olmak adına çalışacağız” dedi.