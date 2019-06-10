Gediz'de altın madeni için alınan ÇED raporuyla ilgili açıklama

Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda altın madeni için alınan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Avukat Mesut Yörük tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

ÇED iptal davasının açıldığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Export Maden Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından İR.85899 nolu ruhsat ile ÇED raporu alındığını resmi olarak duyumumuzdan sonra 2017 yılından itibaren takibini ve itirazını yaptığımız bu konu; idari ve hukuki anlamda yeni bir boyut kazandı. Öncelikle şunu belirtelim ki; idari takibimizin yanında yasal süresi içinde yargı yoluna gidilerek 7 Haziran 2019 tarihinde Gediz Belediyesi, konuyu beraberce takip ettiğimiz Uşak Belediyesi ve Karaağaç Köyü olarak ayrı ayrı yürütmeyi durdurma ve ÇED iptal davası açılmış bulunmaktadır. Murat Dağı'nda açılması düşünülen bu tesisin araştırma safhasında ana başlıklar itibariyle bölgedeki su kaynakları, kış turizmi açısından önem arz eden Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sahadaki madencilik faaliyeti sırasında yapılacak patlatmalar nedeniyle termal kaynakların kaybolması, deprem bölgesinde bulunmamız sebebiyle zaman içerisinde oluşacak çatlaklardan sızmaların olabileceği, bu bölgenin göçer ve Yörüklerin konaklama ve mera alanları içinde olduğu, doğada nadir bulunan kuşların bu bölgede yaşadığı, yine bu bölgenin endemik bitkilerin varlığının son bulabileceği, hususlardaki kaygı ve görüşlerimizi önceki yıllarda hazırladığımız raporlarımızda ayrıntılı olarak bildirmiş bulunmaktayız. Bütün bunlarla birlikte fizibilite raporu incelediğinde; maden sahası ve kurulacak tesisin, Murat Dağı turizm alanı dışında olduğu, 9 yıl sürecek olan üretimin tamamlanmasından sonra sahanın terkedilme safhasında tekrar ağaçlandırılacağı, bununla birlikte dünyada ve Türkiye'de uygulanan altın çıkarma tekniği ve standartlarıyla üretimin yapılacağı, siyanürün de bazı sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi derelere ve Gediz Nehrine salınacağı gibi bir durumun olmadığı, aksine, yapılacak tesisteki havuzlarda muhafaza edilerek devir-daimle aynı suyun kullanılacağı, suyun sahaya salınmayacağı, doğaya ve çevreye zararını önleyecek her türlü tedbirlerin alınacağı anlaşılmaktadır” denildi.