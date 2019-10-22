İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gediz'de amatör spor kulüplerine maddi destek

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.


Gediz'de faaliyet gösteren Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Dayınlar Spor Kulübü ve Gediz Gücüspor kulüpleri başkanları ile bir araya gelen Başkan Akçadurak ve belediye meclis üyeleri, kulüp başkanlarına maddi destekte bulundu.


Göreve geldikleri günden bugüne kadar amatör spora ve sporcuya her zaman destek olma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde amatör sporun ve amatör spor kulüplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerinin pek çok şeye ihtiyacı var.


Sahalarımızın ve spor tesislerimizin bakımlarını da rutin olarak yapıyoruz. Size daha çok destek vermek, yanınızda olmak sizlerin imkânlarını daha çok artırmayı gönülden istiyor ve bunun için elimizden geleni önümüzdeki süreçte yapmaya çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.