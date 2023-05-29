İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de araç takla attı, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gediz-Uşak kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü C.Y. (63) idaresindeki 43 RY 440 plakalı aracı ile Uşak istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından yolun sağında bulunan toprak alana çarparak takla atıp su kanalında durabildi. Kazada araç sürücüsü C.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ş. (55) yaralandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine gönderildi.


Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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