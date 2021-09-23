İhlas Haber Ajansı

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Gediz'de araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 günde üst üste gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu bonzai, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile kamalı bıçak ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 günde üst üste gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu bonzai, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile kamalı bıçak ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri boş bir arazide araçları ile park halinde bulunan G.K. ve T.T. isimli şahısların üst ve araçlarında yapılan aramada 2,8 gram olan şeffaf poşete sarılı uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bonzai, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız jarjörüne basılı 7 adet fişek olan tabanca ve kamalı bıçak ele geçirildi.


Şüphelilerden G.K. ile T.T. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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